تقدم أعمال تنفيذ محطة الرماية ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (صور)

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتقدم الأعمال محطة الرماية ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، إذ يبلغ طول هذه المرحلة 19 كيلومترًا، وتشتمل على 17 محطة، موضحة أنه يمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر.

مسار المشروع بالتفصيل

وأكدت وزارة النقل، أن المرحلة تمر بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، أحد وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو.

ونوهت بأن المرحلة تصل إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، مؤكدة أن أعمال التنفيذ تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية ووفق جدول زمني مُحدد.

محطات مترو جديدة

وأشارت الوزارة إلى أن التنفيذ يتم بأيادٍ مصرية خالصة، ويأتي في إطار حرص الدولة على التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر، فمؤخراً تم افتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث وهي محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي وروض الفرج والطريق الدائري والقومية.