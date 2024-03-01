ترحال لا ينتهي.. زوجان أمريكيان يجوبان 179 دولة في جولة استكشافية

جذب الزوجان الأمريكيان هدسون وإيميلي كريدر انتباه الملايين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال رحلتهما الاستكشافية حول العالم، وتوثيق تجاربها الثقافية.

انطلق الزوجان من لانكستر، بنسلفانيا، في مهمة لزيارة جميع دول العالم، وتوثيق تجاربهما الثقافية، حتى الآن، زار الاثنان 179 دولة من إجمالي 195 دولة معترف بها، بالإضافة إلى جميع الولايات الأمريكية.

ونشرا سلسلة من مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تروي تجاربهما في البلدان التي زاراها، بما في ذلك المغرب، نيوزيلندا، اليابان، سيراليون، وأفغانستان.

رحلة العراق، التي خاضها الزوجان الأمريكيان، وفق لمجلة «بيبول» الأمريكية، جذبت تفاعلا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينها «فيسبوك، إنستجرام، تيك توك»، هدسون وإيميلي كريدر، نشر سلسلة مكونة من أكثر من 20 مقطع فيديو. الزوجان، قدما نصائح للسفر ودحض المفاهيم الخاطئة التي تشاع عن العراق.

الزوجان الأمريكيان، قالا إن أحد الأشياء التي يحباها في السفر هو معرفة المزيد عما يعتقده الناس حول العالم، إلى جانب فهم الناس بشكل أفضل وحبهم أكثر.

شعرنا بالأمان التام طوال الوقت

نشر الزوجان مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثان فيه عن تجربتهما في العراق، حيث أكدا على شعورهما بالأمان التام خلال رحلتهما السياحية.

وكتب الزوجان في تعليقهما على الفيديو: «شعرنا بالأمان التام طوال الوقت، ولم نواجه أي مشاكل أو مخاوف تتعلق بالسلامة».

وأضافا: «التقينا خلال رحلتنا بالعديد من الأشخاص الودودين والكرماء الذين ساعدونا على الاستمتاع بتجربتنا بشكل كامل».

القدرة على السير عبر التاريخ مذهلة

الزوجان الأمريكيان، أشارا كذلك إلى أنهما قوبلا باللطف والكرم من الشعب العراقي. خلال زيارة مواقع تاريخية مثل «بابل، أور»: القدرة على السير عبر التاريخ كانت مذهلة حقًا.

وعن زيارتهما لمدينة كربلاء، قالا الزوجان الأمريكيان، هدسون وإيميلي كريدر، إنهما وجدا المدينة رائعة يمكن رؤيتها وكان الناس مرحبين بهما للغاية.