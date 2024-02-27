63 دولة يمكن للمصريين السفر إليها بدون تأشيرة.. تعرف عليها

يوفر الجواز السفر المصري السفر إلى 63 دولة بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وبدون أي عواقب، بشرط حجز تذكرة ذهاب وإياب، وإقامة داخل فندق، والحصول على تأمين سفر.

ويقدم مؤشر «باسبور إندكس» والذي يعد من بين أكثر المؤشرات العالمية شهرة، قائمة الدول المتاح للمصريين دخولها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وفقط بالباسبور المصري.

دول عربية يمكن السفر

حاملو جواز السفر المصري يمكنهم الدخول إلى عدد من الدول العربية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، أو تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة إلكترونية، وهذا يعكس القوة والتأثير العربي لمصر.

وفيما يلي قائمة بالدول العربية التي يُسمح لحاملي جواز السفر المصري، بالدخول إليها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة:

الأردن.

لبنان (تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يومًا)

موريتانيا (تأشيرة عند الوصول).

اليمن (لمدة 90 يومًا).

السودان (تأشيرة الإلكترونية).

الصومال (تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يومًا).

جزر القمر (تأشيرة عند الوصول لمدة 45 يومًا).

فلسطين.

دول يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول إليها

وعند وصول المسافر إلى أي من نقاط المراقبة الحدودية، سواء بحرية أو جوية، قد يحتاج إلى الحصول على تأشيرة من المطار أو الميناء، وعادةً ما يكون بإمكان المسافر الحصول على هذه التأشيرة في بضع دقائق ودفع رسوم بسيطة، ويجب عليه تقديم معلومات أساسية حول هويته مثل الاسم والجنسية والنسب، بالإضافة إلى معلومات حول مدة الإقامة المخطط لها في البلد وتفاصيل حول الفندق أو الشخص الذي سيستقبله في البلد، وعقب تقديم هذه المعلومات، سيتم إصدار التأشيرة للمسافر.

يجب على حاملي جواز السفر المصري الحصول على تأشيرة، بعد الوصول لدخول 21 دولة وهي:

بوركينا فاسو (لمدة 90 يومًا).

الرأس الأخضر.

جزر القمر (لمدة 45 يومًا).

غانا (لمدة 30 يومًا).

لاوس (لمدة 30 يومًا).

لبنان (لمدة 30 يومًا).

جزر المالديف (لمدة 30 يومًا).

جزر مارشال (لمدة 90 يومًا).

موزمبيق (لمدة 30 يومًا).

نيبال (لمدة 150 يومًا).

موريتانيا.

نيكاراغوا (لمدة 30 يومًا).

بالاو (لمدة 30 يومًا).

ساموا (لمدة 90 يومًا).

السنغال (لمدة 30 يومًا).

كوبا (لمدة 30 يومًا بالتسجيل السياحي السابق).

الصومال (لمدة 30 يومًا).

تيمور الشرقية (لمدة 30 يومًا).

توفالو (لمدة 30 يومًا).

اليمن (لمدة 90 يومًا).

زيمبابوي (لمدة 90 يومًا).

دول يمكن الدخول إليها عن طريق التأشيرات الإلكترونية

وهناك بعض الدول التي تتطلب من المواطنين المصريين الحصول على تأشيرة إلكترونية (e-visa) بدلاً من التأشيرة التقليدية، ويمكن للمسافرين الحصول على هذه التأشيرات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة السفارات أو المكاتب القنصلية، وتعفي هذه الدول المسافرين المصريين من الحصول على التأشيرة التقليدية شريطة استخراج التأشيرة الإلكترونية.

أرمينيا (لمدة 120 يومًا).

بوليفيا (لمدة 90 يومًا).

بوركينا فاسو (لمدة 90 يومًا).

كمبوديا (لمدة 30 يومًا).

الكونغو (لمدة 90 يومًا).

جيبوتي (لمدة 90 يومًا).

غينيا الاستوائية.

أثيوبيا (لمدة 90 يومًا).

الجابون (لمدة 90 يومًا).

إندونيسيا (لمدة 30 يومًا).

لاوس (لمدة 30 يومًا).

ليسوتو (لمدة 14 يومًا).

ملاوي (لمدة 90 يومًا).

موزمبيق (لمدة 30 يومًا).

نيبال (لمدة 150 يومًا).

كوت ديفوار (بالتسجيل السياحي السابق).

كينيا (تصريح سفر إلكتروني 90 يومًا).

نيجيريا.

سورينام.

جنوب السودان.

طاجيكستان (لمدة 45 يومًا).

تنزانيا.

توجو (لمدة 15 يومًا).

أوغندا.

أوزبكستان.

فيتنام.

ألبانيا (لمدة 90 يومًا).

دول يمكن السفر إليها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة

هناك العديد من الدول التي يمكن للمصريين دخولها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، حيث يكفي فقط حمل جواز السفر المصري للدخول إليها، وتأتي كالتالي:

بربادوس (لمدة 90 يومًا).

بنين (لمدة 90 يومًا).

دومينيكا (لمدة 21 يومًا).

غامبيا (90 يومًا).

غينيا.

هايتي (لمدة 90 يومًا).

هونج كونج (لمدة 90 يومًا).

إيران (لمدة 21 يومًا).

الأردن (لمدة 30 يومًا).

كيريباتي (لمدة 90 يومًا).

ماكاو (لمدة 90 يومًا).

ماليزيا (لمدة 90 يومًا).

موريشيوس (لمدة 90 يومًا).

ميكرونيزيا (لمدة 90 يومًا).

رواندا.

سانت كيتس ونيفيس (لمدة 90 يومًا).

سانت فنسنت وجزر غرينادين (لمدة 90 يومًا).