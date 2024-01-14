قبل السفر إلى العمرة.. أسهل طريقة للحصول على الريال السعودي من البنوك

يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة الحصول على الريال السعودي من البنوك، تزامنا مع شهر رجب حيث يسعى كثيرون لأداء مناسك العمرة، وترصد السطور التالية الحد الأقصى وطريقة الحصول على الريال السعودي، كما يلي.

الحد الأقصى لشراء الريال السعودي من البنوك

- يجب على المواطنين الراغبين في الحصول على الريال السعودي من البنوك بغرض أداء مناسك العمرة امتلاك حساب شخصي داخل البنك.

- يمكن للعميل شراء الريال السعودي من بنك مصر بحد أقصى 2000 ريال.

- يتيح بنك الإسكندرية شراء الريال السعودي بقيمة تتراوح بين 600 حتى 2000 ريال سعودي.

- أعلن البنك الأهلي المصري تفاصيل شراء المعتمرين للريال السعودي وتتمثل في ضرورة الذهاب للبنك قبل السفر بـ48 ساعة فقط.

- وبالنسبة لطريقة شراء الريال السعودي من البنك العربي الأفريقي تتم من داخل الفرع قبل ذهاب العميل لأداء مناسك العمرة بـ4 أيام.

المستندات المطلوبة

- كما حددت البنوك المستندات المطلوبة من جانب المعتمرين عند الذهاب للحصول على الريال السعودي، وتتمثل في إحضار التأشيرة وجواز السفر وتذكرة الطيران.

- الذهاب إلى البنك الذي يمتلك العميل حسابا شخصيا به وتقديم طلب الحصول على الريال السعودي قبل السفر بيومين.

سعر الريال السعودي في البنوك

وبالنسبة لسعر الريال السعودي الفترة الحالية داخل البنوك المصرية يشهد استقرارا، حيث سجل 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري، فيما يبلغ سعر الريال السعودي داخل بنكي اليوم الأهلي المصري ومصر 8.19 جنيه شراءً و8.22 جنيه بيعا، كما وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.21 جنيه.