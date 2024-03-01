«الوطن» يحصل على تقرير هيئة الإسعاف لحالة حلمي بكر قبل وفاته

حصل «الوطن» على التقرير الطبي الصادر أمس من هيئة الإسعاف المصريّة بمحافظة الشرقية بشأن الموسيقار الراحل حلمي بكر، بعد تدهور حالته الصحية.

تقرير الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر

واحتوى التقرير الصادر أمس في الساعة السابعة مساءً، باسم المصاب حلمي عيد محمد بكر، البالغ من العمر 86 عامًا، بأنّ الحالة في وعيها الكامل، وكان ضغط المريض حلمي بكر 90 على 60، ودرجة الحرارة 37 ونصف، وحالة المريض واع تمامًا لحظة وصول الإسعاف.

وأضاف التقرير، أنّ الممرات الهوائية للرئة مفتوحة، وتمّ تصنيف حالة حلمي بكر، بأنه مريض قلب وضغط وجفاف، وكان التنفس طبيعيًا والنبض في حالته الطبيعية، ولا يوجد أي كسور بجسمه، وأقر في نهاية التقرير بأنه لا يرغب في الانتقال إلى المستشفى.

وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر

ورحل عن عالمنا الموسيقار الكبير حلمي بكر، منذ قليل، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض، في ـحد مستشفيات منطقة كفر صقر بمحافظة الشرقية.