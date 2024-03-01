نقيب الموسيقيين: لم نُقصر تجاه حلمي بكر.. والراحل كان بمثابة والدي

قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن الموسيقار الراحل حلمي بكر كان بمثابة والده، موضحا أن النقابة تطالب وتنادي منذ شهر بأن يأتي الموسيقار الراحل للعلاج في أحد المستشفيات التابعة لنقابة الموسيقيين، قائلًا: «كنا بنطالب أسرته أنه يعمل نقاهة في الشرقية.. وكان إخواته بيكلموني عايزينه».

وشدد «كامل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، على أنه كان دائم التواصل مع نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر من أجل النزول من أمريكا للاطمئنان على والده، متابعًا: «كنت بقوله إن فيه حاجة هتحصل لأبوك، أنت الوحيد القادر أنك تاخده من المكان ده».

النقابة كانت مستعدة لعلاج الموسيقار حلمي بكر

وأشار إلى أنه منذ فترة تحدث عن أن النقابة على أتم الاستعداد لعلاج الموسيقار حلمي بكر، موضحًا أن النقابة لم تقصر مع الراحل، مضيفًا: «أنا مش بتأخر على أي حد هتأخر على أبويا، إحنا بنشحته بقالنا شهرين».

واختتم: «كنا كلنا عارفين بحالته، وكنا عاملين حسابنا أنه ييجي المستشفى، وكنا مجهزين كل حاجة».