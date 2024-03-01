صفاء أبو السعود ناعية الموسيقار حلمي بكر: سيظل علامة فارقة في تاريخنا الفني

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد رحلة موسيقية وفنية عظيمة ومؤثرة.

وقالت صفاء أبو السعود في بيان، إن الموسيقار الكبير حلمي بكر نجح باقتدار أن يحفر اسمه في عالم الموسيقى وقدم مئات الأعمال التي تعد إرثا عظيما سيظل خالدا في ذاكرة السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون وأيضا في مجال الغناء والاستعراض، وسيظل بشخصه وفنه علامة فارقة في تاريخنا الموسيقي والفني.

معلومات عن حلمي بكر

يذكر أن الموسيقار الكبير حلمي بكر قدم مئات الألحان لكبار النجوم منهم وردة ونجاة وعليا التونسية وعزيزة جلال وليلى مراد ومحمد رشدي وأصالة ومحمد الحلو ومدحت صالح وعلي الحجار وسميرة سعيد.

كما قدم الموسيقار حلمي بكر، الموسيقى التصويرية والألحان لمجموعة كبيرة من أشهر الأعمال مثل موسيقى في الحي الشرقي، سيدتي الجميلة، فوازير "أم العريف" و"الخاطبة" و"عروستي" لنيللي، وفوازير "حول العالم" لشريهان، وفوازير "فطوطة" لسمير غانم و"ألف ليلة" لإيمان الطوخي.

كما قدم "بكر" عشرات الألحان لأهم الأفلام منها آخر الرجال المحترمين، صراع العشاق، مع تحياتي لأستاذي العزيز، رجل فقد عقله، اخواته البنات، حياتي عذاب، فرقة المرح، جفت الدموع، رضا بوند، الزوج العازب، المليونير المزيف، أنت اللي قتلت بابايا، المجانين الثلاثة والبنات والحب.