حلمي بكر.. سيرة «موسيقار مشاكس» لاحقته الشائعات وخذله الأحباب

عشق اللحن والفن، وأمتع الجمهور بأكثر من 1800 لحن، خلال مسيرته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة، ليرحل عن عالمنا تاركًا إرثًا موسيقيًا كبيرًا سيظل حاضرًا في ذاكرة وقلوب مئات الآلاف من المتابعين، هو الموسيقار الكبير حلمي بكر، الذي يعتبر أحد كبار الملحنين في الوطن العربي، الذي توفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

وفاة الموسيقار حلمي بكر

حلمي بكر، الملحن المصري الكبير، الذي ولد في 6 ديسمبر 1937 بحي حدائق القبة بالعاصمة المصرية القاهرة، أحب الموسيقى منذ الصغر والتحق في المعهد العالي للموسيقى، ليصبح واحدًا من أشهر الملحنين في الوطن العربي، وأثرى الحياة الموسيقية المصريّة بألحان كثيرة، فضلا عن الموسيقى التصويرية لعشرات الأفلام السينمائية والمسرحيات.

لقب حلمي بكر بالكثير من الألقاب بينها «الموسيقار المشاكس»، و«شهريار الفن»، لاحقته الشائعات مؤخرًا وهو على فراش المرض، وخذله الأحباب خلال محنته، وفق تصريحاته وزوجته سماح القرشي في العديد من الفضائيات.

محطات في حياة حلمي بكر

«بكر» عاصر الكثير من نجوم الطرب وشاركهم النجاح، بعد لقاءه صدفة مع الفنانة وردة خلال إحدى الحفلات، والتي كانت سببًا في شهرته بعدما وافق محمد الشجاعي، رئيس الإذاعة المصريّة حينها، على قيام حلمي بكر بتلحين أغنية «كل عام وأنتم بخير»، لتكون بوابته الأولى نحو الشهرة.

يهوى النقد والمشاكسة لذا لُقب بـ«الموسيقار المشاكس»، إذ كان دائم النقد للأجيال الجديدة من المطربين وبخاصة الشعبيين، وفق تصريحات سابقة له مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في برنامج العاشرة مساءً: «اللي بيحصل ده إسفاف وفساد للذوق العام مش غناء».

شائعات طالت حلمي بكر

حلمي بكر، الذي تمكن المرض من جسده وأجبره على البقاء لأيام طويلة في غرفة الرعاية المركزة، فضلا عن ملازمة الفراش لوقت طويل، لم ترحمه الشائعات حتى وهو على فراش المرض، إذ اتهم نجله هشام، زوجته سماح القرشي بالاستيلاء على شقته في المهندسين وقيامها بنقله إلى إحدى الشقق في الشرقية، وهو ما ردت عليه خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلة: «الموسيقار حلمي بكر كان يرفض الرد على الاتهامات لكني قررت الظهور والرد».

خذله الأحباب وتخلوا عنه، بينهم أولاده وفق ما قاله في تصريحات صحفية: «الشخصيات اللي كانوا مفروض يقفوا جمبي أنا في غنى عنهم، واللي متوقعتشهمش هما اللي وقفوا جمبي وأخدوا بأيدي وأنا في غيبوبة».