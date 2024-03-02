«فسحة بـ5 جنيه» في متحف التاريخ الطبيعي بالإسكندرية.. حيوانات نادرة محنطة

يضم متحف التاريخ الطبيعي الموجود بحديقة حيوان الإسكندرية مجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور والزواحف النادرة التي تميز متحف التاريخ الطبيعي، ويتردد علية زوار الحديقة للتعرف على ما يحتويه من حيوانات وطيور وزواحف محنطة ومصمم لها البيئة الطبيعية ليراها الجمهور وكأنها حقيقية، ويبلغ سعر تذكرة دخول المتحف 5 جنيهات فقط.

حيوانات وطيور نادرة

وتقول الدكتورة أمينة فتحي، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية لـ«الوطن» مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، إنّ المتحف يضم 6 بانوراما، كل واحدة تضم عددا من الحيوانات والطيور والزواحف النادرة والمحنطة بحرفية شديدة ويتم متابعتها بشكل دوري للحفاظ عليها، وهي بداخل بانوراما زجاجية، وتمت معالجة الإضافات الموجودة لعمل البيئة الطبيعة لكل حيوان وطائر وزواحف وذلك لعدم تلف المعروضات.

محنطات ومحفوظات

ومعرض التاريخ الطبيعي مفتوح للجمهور في مواعيد العمل الرسمية لحديقة الحيوان ويغلق أبوابه في الساعة الخامسة مساء، ودخوله 5 جنيهات فقط، والمتحف به مئات من الحيوانات النادرة والطيور والزواحف التي تفيد الجمهور وخاصة الطلبة حيث يستفيدون علميا من المعلومات التي يحصلون عليها أثناء زيارة المتحف، بالإضافة للمحنطات توجد أجنة للحيوانات والزواحف في أوعية زجاجية محفوظة بالفورمالين متاحة أيضًا للجمهور، بحسب مدير حديقة الحيوان.