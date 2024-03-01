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أسعار تذاكر حديقة الحيوان في الإسكندرية.. «فسحة على قد الإيد»

كتب:

خالد غنيم
07:02 ص | الجمعة 01 مارس 2024
بحيرة الأوز

بحيرة الأوز

قالت الدكتورة أمينة فتحي مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية بالنزهة لـ«الوطن» إن حديقة حيوان الإسكندرية شهدت مؤخراً ولادة جديدة للكبش الآروي، وهو من الحيوانات النادرة الممنوع صيدها أو الاتجار فيها للمحافظة على سلالتها، وهذا الحيوان يعيش في مناطق جبلية في قبائل، ويوجد منه في حديقة الحيوان حي، ومٌحنط بمتحف الطبيعة داخل حديقة الحيوان بالإسكندرية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الحيوانات التي يأتي الزوار لمشاهدتها.

خمسة جنيهات فقط

وأضافت الدكتورة أمينة، إن حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار من جميع المحافظات وخاصة من  الإسكندرية والبحيرة ومطروح وتأتي الرحلات المدرسية من محافظات مختلفة لقضاء يوم سعيد والاستمتاع داخل حديقة الحيوان، وهي من أرخص أماكن الفسح، حيث إن تذكرة الدخول للمصريين بـ 5 جنيهات والأجانب بـ 20 جنيها، والحديقة تشمل بيت السباع، والزواحف، وجبلابة القرود، وأقفاص النسناس، وعدد من الطيور المختلفة وبرج لمشاهدة معظم مناطق الإسكندرية، وتمت إضافة بحيرة للأوز إلى جانب بحيرة البجع.

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