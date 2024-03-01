ختام مهرجان الكاثوليكي للسينما.. سيد رجب يحصد جائزة أفضل ممثل

كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الفنان سيد رجب، بجائزة أفضل ممثل عن فيلم 19 ب، والمقام حاليا في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، برئاسة الأب بطرس دانيال.

حنان مطاوع تسلم الجائزة لسيد رجب

وأعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بالتكريم وخاصة من المهرجان المصري الكاثوليكي والذي ينحاز دائما للسينما المميزة وتقدير الفنانين، وقامت الفنانة حنان مطاوع عضو لجنة التحكيم بتسليمه الجائزة.

وانطلق مساء الليلة، حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي السنيما في دورته الـ 72، بحضور أعضاء لجنة التحكيم وعدد كبير من الفنانين والسينمائين.