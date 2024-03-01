ناهد السباعي تبكي أثناء استلام جائزتها بـ«الكاثوليكى للسينما» وتهديها لوالدتها

تسلمت الفنانة ناهد السباعي منذ قليل، جائزة تكريمها كأحسن ممثلة عن دورها فى فيلم «19 ب»، والذي شارك فى الدورة الـ72 من المهرجان المصري الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال.

ولم تتمالك الفنانة ناهد السباعي دموعها أثناء استلامها التكريم، وأهدتها لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد شوقي، مشددة على أنها كانت تحب المهرجان الكاثوليكي وتحمل له قيمة خاصة في قلبها، وشديدة المتابعة له.

وحضر حفل ختام مهرجان المركز المصري الكاثوليكي للسنيما عدد كبير من الفنانين من بينهم سيد رجب، ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، عبد الرحيم كمال، داليا مصطفي، حنان مطاوع، فدوي عابد، أنوشكا، أحمد شاكر عبد اللطيف إلى جانب عدد آخر كبير من الفنانين.