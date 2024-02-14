ناهد السباعي في عيد الحب: «مافيش مشاعر بعد وفاة أمي»

وجهت الفنانة ناهد السباعي لجمهورها رسالة خاصة في عيد الحب، الذي يوافق اليوم 14 فبراير، خاصة أنه يعتبر العيد الأول بعد رحيل والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

رسالة ناهد السباعي لجمهورها في عيد الحب

وقالت ناهد السباعي لـ«الوطن»، «عيد حب سعيد لكل الناس ويارب الحياة كلها تبقى حب وسعادة، وبخصوصي فأنا بالنسبة لي سوف أقضي اليوم في التصوير، لأن مافيش مشاعر بعد وفاة أمي».

أبطال مسلسل محارب

وتشارك الفنانة ناهد السباعي في تصوير مسلسل «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد، الفنان ماجد المصري، الفنانة نرمين الفقي، الفنان تامر عبد المنعم، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وسيتم إنطلاق أول حلقات المسلسل في أول ايام شهر رمضان 2024.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداثه حول محارب في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلاله حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه عزيز محارب، أصوله صعيدية ويهرب من الثأر، ويمر بالعديد من الأزمات خلال الأحداث.