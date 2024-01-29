ناهد السباعي توجه رسالة دعم لشقيقها بعد تعرضه لوعكة صحية.. ماذا قالت؟

دعمت الفنانة ناهد السباعي شقيقها المخرج محمد السباعي في أزمته الصحية التي يمر بها، والتي أدت إلى دخوله إلى أحد المستشفيات في منطقة القاهرة، لتلقي العلاج اللازم.

ناهد السباعي تدعم شقيقها

ونشرت ناهد السباعي صورة لشقيقها وهو داخل المستشفي، عبر خاصية «استوري»، عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت: «وهذا أيضا يجب أن يمر يا حبيبي سلامتك يا قلب أختك».

أية سماحة تدعم زوجها في وعكته الصحية

وكانت الفنانة آية سماحة أول من أعلنت عن دخول زوجها المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، إذ نشرت صورة عبر خاصية «استوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلّقت:« سبع السباع ربنا يقومك بالسلامة».

ونشرت آية سماحة صور أخرى تجمعها بزوجها داخل المستشفى، وعلقت: «من خلال الأوقات الجيدة والسيئة، سأكون دائمًا هناك من أجلك، سأكون بجانبك، أحبك أكثر ما تتصور».