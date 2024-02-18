الصور الأولى من كواليس مسلسل «محارب».. حفل زفاف ناهد السباعي وحسن الرداد

تواصل الفنانة ناهد السباعي تصوير مسلسل «محارب»، لعرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، بجانب عدد من الفنانين على رأسهم الفنان حسن الرداد.

الصورة الأولى لحسن الرداد وناهد السباعي

وانتهت ناهد السباعي من تصوير واحد من المشاهد الذي يجمعها بالفنان حسن الرداد، وهو مشهد خاص بحفل زفافهما، وظهرت فيه بفستان زفاف، و«الرداد» ببدلة.

وتقدم ناهد السباعي في مسلسل محارب شخصية فتاة شعبية، ويشارك في العمل عدد آخر من الفنانين، من بينهم حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر وماجد المصري ومحمود يس جونيور وعدد أخر من الفنانين، من تأليف محمد سيد بشير واخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.