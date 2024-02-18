رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الصور الأولى من كواليس مسلسل «محارب».. حفل زفاف ناهد السباعي وحسن الرداد

كتب:

بسمة شطا
11:37 ص | الأحد 18 فبراير 2024
مسلسل محارب

مسلسل محارب

تواصل الفنانة ناهد السباعي تصوير مسلسل «محارب»، لعرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، بجانب عدد من الفنانين على رأسهم الفنان حسن الرداد.

الصورة الأولى لحسن الرداد وناهد السباعي 

وانتهت ناهد السباعي من تصوير واحد من المشاهد الذي يجمعها بالفنان حسن الرداد، وهو مشهد خاص بحفل زفافهما، وظهرت فيه بفستان زفاف، و«الرداد» ببدلة.

وتقدم ناهد السباعي في مسلسل محارب شخصية فتاة شعبية،  ويشارك في العمل عدد آخر من الفنانين، من بينهم حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر وماجد المصري ومحمود يس جونيور وعدد أخر من الفنانين، من تأليف محمد سيد بشير واخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

 

اقرأ المزيد:

حسن الرداد لـ«الوطن»: إيمي سمير غانم بتعلي أي ممثل يشتغل معاها

ناقد فني يستعرض مواجهة بين «محارب وعرفات» في مسلسل «جزيرة غمام»

خلدون يكشف سر الشيخ محارب ويحاول السيطرة عليه في أحداث مسلسل جزيرة غمام

أحمد زاهر ينشر الصورة الأولى من مسلسل «محارب»
بقلم بسمة شطا