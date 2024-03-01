افتتاح مسجدين جديدين بأسوان استعدادا لشهر رمضان

افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة أسوان اليوم مسجدين جديدين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وهما مسجد أبو بكر الصديق بقرية العتمور بحري، ومسجد سيدي علي زين العابدين بالفارسية بمركز إدفو.

وألقى الشيخ حنفي دياب خطبة الجمعة بعنوان «الاستعداد لرمضان.. بمجالس العلم وتلاوة القرآن»، وأشاد بأهمية الاستعداد لشهر رمضان المبارك من خلال تعزيز العبادة والعلم والتلاوة القرآنية.

الافتتاح بحضور عدد من الشخصيات البارزة

حضر حفل الافتتاح فضيلة الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان ورئيس مجلس مدينة ومركز كوم أمبو نائبًا عن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، بالإضافة إلى جمع كبير من رواد المسجد.

ندوة بمسجد زبيدة

ونظمت مديرية الأوقاف بأسوان ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي تحت عنوان «الوصية وأحكامها»، وذلك في إطار نشاط الوزارة الدعوي والعلمي والتثقيفي حيث أقيمت الندوة في مسجد زبيدة بسوق الحارث بإدارة أسوان الأولى، بعد صلاة العشاء.

جهود وزارة الأوقاف في بناء دور العبادة

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الحياة الدينية والثقافية في محافظة أسوان، وتوفير المساجد والمرافق الدينية لخدمة المجتمع المحلي وتلبية احتياجات المصلين.