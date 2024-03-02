انطلاق الجولة 22 للمجموعة 11 بدوري القسم الثالث «منطقة الإسكندرية»

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ22 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

مباريات اليوم

وتجرى جميع مباريات الجولة ال 22 اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف، حيث يلتقى فريق المنتزه مع مركز شباب أبو حمص على ملعب المدينة الشبابية، ويصطدم أصحاب الجياد بمركز شباب إيتاى البارود على ملعب ستاد الجامعة، ويستضيف مركز شباب كفر بولين نظيرة فريق بدر على ملعب كفر بولين

القرعة تجنب مياه البحيرة

وتستكمل باقي مباريات اليوم بمواجهة مركز شباب العامرية لنظيرة مركز شباب أبو المطامير على ملعب العامرية، فيما يستضيف فريق الترام نظيره مركز شباب الدلنجات على ملعب الترام، بينما جنبت القرعة فريق مياه البحيرة من اللعب في هذه الجولة، وفريق مركز شباب المعمورة نظرا لانسحاب فريق نهضة العامرية من الدوري.