محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين: أبلغت «عبدالناصر» بموعد العدوان الثلاثي

قال محمد عبد الجواد منصور شيخ الصحفيين إن الخارجية المصرية أعلنت عام 1950 عن طلب 2 من الملحقين الصحفيين، وأنه تقدم للعمل وتم قبوله.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج بالخط العريض المذاع على قناة الحياة،: «عملت كملحق صحفي لمصر بمدينة ريودي جانيرو بالبرازيل، بدأت العمل في السفارة ولم يكن بها إلا السفير ومساعده»، مستدركا: «كنت أشعر بفراغ شديد لأن العمل لم يكن كثيرا وقتها فتعلمت اللغة البرتغالية لأساهم في تعريف الشعب البرازيلي الكثير عن مصر، ثم تعرفت على مساعد السفير الباكستاني بالبرازيل وكونت معه صداقة قوية وهو الذي أخبرني بالعدوان الثلاثي على مصر عندما التقيته أثناء عملي بالسفارة المصرية في لندن بعد ذلك، وقمت بإبلاغ جمال عبد الناصر بموعد العدوان قبله بيومين».

وأوضح شيخ الصحفيين قائلا: عدت للعمل بالصحافة مرة أخرى وعملت بجريدة المصري بآخر أيامها، ثم قام الرئيس عبد الناصر بتكليفي بأنشاء أول وكالة أنباء مصرية، وهي وكالة أنباء الشرق الأوسط، وبعد الثورة تغيرت الأحوال بمصر وأصبح التعليم بالمجان وأصبح الوضع ملائما لي ولكل الشباب المتعلمين مثلي فالثورة لم تكن على الملكية فقط بل كانت علي كل شيء، وأحدثت تغيرا جذريا في المجتمع المصري.

وأثنى محمد عبد الجواد منصور شيخ الصحفيين المصريين على برنامج بالخط العريض الذي يعرض أسبوعيا على شاشة تليفزيون الحياة.

وقال منصور خلال لقاءه مع الإعلامية إيمان أبوطالب مقدمة البرنامج إنه من متابعي برنامجها أسبوعيا ويشاهده باهتمام شديد.

وأضاف شيخ الصحفيين أن برنامج بالخط العريض برنامج حواري مختلف يتميز بالعمق من خلال استضافة شخصيات مؤثرة في مصر والوطن العربي، ويقدم وجبة دسمة للمشاهد أسبوعيا من خلال مخاطبة عقله وفكره.