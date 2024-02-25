وكيل «تعليم قنا» يفتتح معرض الصحافة والإعلام التربوي السنوي

افتتح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، معرض الصحافة والإعلام التربوي السنوي، يرافقه منال عبدالوهاب وكيل المديرية، وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، ولجنة التقييم الوزارية، في إطار خطة الأنشطة الوزارية لمسابقات الصحافة المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 بمقر مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات.

معرض الصحافة والإعلام

وتضمن المعرض ركن رياض الأطفال، وركن للتربية الخاصة، ومجلات الحائط والمجلات المصورة والربع ساعة والمجلات الطائرة والعديد من القوالب والفنون الصحفية التي نفذها طلاب المدارس المختلفة منها المقال والتحقيق والحديث الصحفي في موضوعات مختلفة منها التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي وعيد الطفولة وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

التحقيق الصحفي الإلكتروني

وعلى هامش المعرض تم تقييم مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني، حيث يشارك في المسابقة مدرسة الثانوية الفنية الزخرفية بنجع حمادي، ومدرسة نقاده الثانوية بنات بنقادة بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

وأعرب وكيل تعليم قنا عن إعجابه بكل الأعمال المنفذة بالمعرض والجهد الملموس في تنفيذها، موجها التحية والتقدير لجميع القائمين بالعمل للتنظيم الجيد والأعمال المعروضة الهادفة، مؤكدا دعمه الدائم لجميع الأنشطة التربوية المختلفة التي تعمل على بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.