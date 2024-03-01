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دراما المتحدة

الشاعر بهاء الدين محمد يعلن زواج نجله

كتب:

ياسمين محمود
09:12 م | الجمعة 01 مارس 2024
بهاء الدين ونجله وعروسة

بهاء الدين ونجله وعروسة

شارك الشاعر بهاء الدين محمد، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» صورة لنجله بجاد.

وعلّق بهاء الدين محمد على الصور: «إبني بيتجوز بجاد بهاء وياسمين الجميلة، ربنا يسعد قلوبكم ويستر حياتكم».

عودة بهاء الدين محمد للفن

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تراجعه عن قرار اعتزاله، بعد أيّام قليلة من إعلانه اعتزال الفن: «حسيت إني محتاج هدوء، وحسيت في لحظة إني محتاج أعيش لنفسي ومع نفسي، بعيدًا عن أي ظروف تجبرني على الاحتكاك أو معاملة الناس المرفوضة دينًا وأخلاقيا».

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بقلم ياسمين محمود