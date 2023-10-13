نجوم الفن يهنئون بهاء الدين محمد بعد تراجعه عن قرار الاعتزال

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الشاعر بهاء الدين محمد بعد إعلانه منذ قليل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التراجع عن قرار الاعتزال، والذي أعلنه منذ أيام.

بهاء الدين محمد يتراجع عن قرار اعتزاله

ونشر الشاعر بهاء الدين محمد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشور قال فيه: «مهما توقعت أو حسيت أو تخيلت، مش حأعرف أوصف إحساسي بكلام يرد بكل احترام على رد فعلكم وفعل زملائي الفنانين اللذين رفضوا قرار اعتزالي، والتركيز فقط على تأملات في نعم الله، ورد الفعل الذي رفض القرار جعلني أسكت وأفهم وأعرف وأشوف بصورة واضحة مدى الحب والتقدير الذي وصلني من كل مكان وعرفت من خلاله أن ليا مكان في قلوب من حقهم الرفض. ورد الفعل الذي رفض الاعتزال جعلني أتجاوز اللحظة التي خلقت فيها أفكارًا حول القرار».

نجوم الفن يهنئون بهاء الدين محمود بعد التراجع عن الاعتزال

وانهالت التهاني على الشاعر بعد تراجعه عن الاعتزال، وعلق صلاح عبدالله قائلاً: «حالة وراحت لحالها يا حبيبي»، وعلقت عبير صبري: «يارب تفضل تشتغل وتنجح وتبقى الأفضل دائمًا وربنا يقويك على كل ابتلاعات الحياة يا أستاذ، يا كبير بفنك وأخلاقك». وقال سامح حسين: «بنحبك وبنقدرك وبنفتخر بيك أوي». وعلق الملحن مصطفى جاد قائلاً: «بحبك يا بوب، يا شاعري المفضل وأخويا الروحي وشريك نجاحات كانت وهتكمل إن شاء الله».