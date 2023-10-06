ماذا فعل نجوم الفن عقب إعلان اعتزال الشاعر بهاء الدين محمد؟.. مصدر مقرب يوضح

كشف مصدر مقرب من الشاعر بهاء الدين محمد، عن تواصل عدد كبير من نجوم الفن وعشاق الطرب بالشاعر الكبير لمعرفة أسباب قراره باعتزال الفن وكتابة الأغاني، لافتا إلى أن الجميع يسعى لاقناعه بالتراجع عن هذا القرار.

وأكد المصدر أن عدد كبير من النجوم مع الشاعر الكبير، عقب إعلانه اعتزاله كتابة الأغاني، دون أن يوضح أسباب قراره، مبررا الأمر بأن وراءه ظروف خاصة، وأوضح المصدر أن هناك جهود متواصلة من نجوم الفن لاثناءه عن قراره، لافتا إلى أن «بهاء» لاقى دعمًا من المقربين منه في ظل إصرارهم على رفض قراره بشأن الابتعاد عن الفن.

«أعلن اعتزالي لأسباب خاصة»، عبارة مقتضبة ذكرها الشاعر بهاء الدين محمد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتتحول بعدها إلى مظاهرة حب من قِبل المتابعين.. سواء من جمهوره ومحبيه أو أصدقاءه من داخل وخارج الوسط الفني، الذين عبروا بقوة عن رفضهم لقرار ابتعاده عن عالم الفن.

اعتزال الشاعر بهاء الدين محمد

أبرز التعليقات جاءت على لسان الشاعر والملحن عزيز الشافعي، الذي قال «لا يمكن»، وينضم إليه الفنان سامح حسين الذي علّق باستغراب «إزاي؟ لاء طبعًا يا أستاذ»، وقالت الفنانة رنا سماحة «إزاي بس مستحيل».

نجوم الفن يدعمون الشاعر بهاء الدين محمد

وجّه الفنان خالد سرحان، رسالة إلى الشاعر بهاء الدين محمد بقوله «لأ يا أستاذ، متقولش كده لا تهرب من الحلبة مهما كانت الظروف»، وقال المنشد محمود التهامي موجهًا كلمته إلى بهاء الدين محمد «ياريت يكون ده كلمات أغنية جديدة، لكن غير كده لن نقبل».