الشاعر بهاء الدين محمد يتراجع عن اعتزاله: لمست الحب والتقدير

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تراجعه عن قرار اعتزاله، والذي أعلنه منذ أيام.

وكتب «محمد» قائلاً: «مهما توقعت أو حسيت أو تخيلت، مش حأعرف أوصف إحساسي بكلام يرد بكل احترام على رد فعلكم وفعل زملائي الفنانين اللذين رفضوا قرار اعتزالي، والتركيز فقط على تأملات في نعم الله، ورد الفعل الذي رفض القرار جعلني أسكت وأفهم وأعرف وأشوف بصورة واضحة مدى الحب والتقدير الذي وصلني من كل مكان وعرفت من خلاله أن ليا مكان في قلوب من حقهم الرفض. ورد الفعل الذي رفض الاعتزال جعلني أتجاوز اللحظة التي خلقت فيها أفكارًا حول القرار».

وتابع: «كانت لحظة سخيفة اجتمعت فيها أحداث كثيرة غير سارة ونفوس وقلوب كلها حقد وسواد وغباء في الحياة الفنية والشخصية. وكم كبير من الضعف والطمع لدى ناس غير ناس! وأنا مهما قابلت وكنت قد أي هجوم قذر أو بالمعنى الأوضح (وساخة ناس مريضة وكلها غل ونقص)، بس حسيت إني محتاج هدوء. وحسيت في لحظة إني محتاج أعيش لنفسي ومع نفسي بعيدًا عن أي ظروف تجبرني على الاحتكاك أو معاملة الناس المرفوضة دينًا وحياةً وأخلاقًا!».

وتابع: «أنا مش سهل أوصف ناس بالشكل ده، كانت لحظة ثقيلة على القلب، ولكن اكتفيت بالتخلص نهائيًا من الأصناف دي اللي بتقصد تتسبب في أي ضرر وابتزاز بكل شر وطمع واستنزاف للإنسانية التي خلقني الله بها حتى لو كنت أعاملهم بكل خير وماخدوش بالهم إن الطيبة اللي جوايا طيبة من قوتي ورحمتي. وخاصةً لما ألاقي اللي بيتعامل معايا ضعيف وناقص. ولكن لا بد من مواجهتهم بكل ردع، ولازم يتحطلهم حدود لأني مازلت أواجه بقايا الناس دي، ولكن إن شاء الله ح أكسب في النهاية لأن اللي يخسرني خسران ويستحق مصيره الذي اختاره، لذلك قررت شطب واستئصال كل حد لا يليق ومرفوض».

واختتم بهاء قائلاً: إحتفظتُ فقط بالناس اللذين قلوبهم ونياتهم سليمة في الفن والحياة. وشكرًا على هذا الحب والاحترام الذي سأحافظ عليه قدر استطاعتي وأرد عليه بكل فن. وأشكر كل قلب كتب لي أو بعث لي أو تحدث معي، يطمئن عليَّ واعتبرته شاركني ووقف معايا بكل حب في هذه التجربة. ومهم جداً أن أقول: أنا لست من أتباع الترندات ولا أسعى للظهور الإعلامي، بل على العكس، منذ سنوات اتخذت قرارًا بأن أعيش في حالي بعيدًا عن الأضواء، وأترك أعمالي فقط في دائرة الضوء، ويكفيني أن كلماتي تعيش وتظل ناجحة في قلوبكم. شكراً من قلبي يا أغلى الناس.

بهاء الدين محمد يعلن اعتزاله

وأعلن الشاعر بهاء الدين محمد، منذ أيام، اعتزاله الفن نهائياً، دون أن يكشف عن الأسباب، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أعلن اعتزالي لأسباب خاصة».