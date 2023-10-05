الشاعر بهاء الدين محمد يعلن اعتزاله

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، منذ قليل، مفأجاة لجمهوره في جميع أنحاء الوطن العربي، وهو اعتزاله الفن نهائيا، دون أن يكشف عن الأسباب.

بهاء الدين محمد يعلن اعتزاله

كتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بأعلن اعتزالي لأسباب خاصة».

وحظى منشور بهاء الدين محمد، بردود فعل، حيث طلبه العديد بالرجوع في قراره، إذ كتب أحدهم: «مش من حقك على فكرة.. خبر وحش اوي بصراحة».

وقال آخر: «زي ما حضرتك شايف، كل حبايبك مش موافقاك على القرار ده.. ربنا يريح بالك وييسرلك الحال ويطمنا عليك يا أستاذنا».

من هو بهاء الدين محمد؟

بهاء الدين محمد شاعر مصري من مواليد 2 نوفمبر 1961 بحي مصر القديمة، تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، تعاون مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب من أبرزهم: «سميرة سعيد، عمرو دياب، أنغام، ايهاب توفيق، محمد فؤاد، محمد منير، شيرين، تامر حسني».