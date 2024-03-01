خبير علاقات دولية: مصر تسعى للوصول إلى هدنة جديدة في فلسطين طويلة الأمد

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، تعليقاً على توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق قافلة مساعدات جديدة لأهالي غزة تحمل 40 طن مساعدات، إنه يأتي في إطار الدور الإنساني المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمستمر لهذا الشعب.

الشعب الفلسطيني في غزة يمر بأزمة إنسانية شديدة

وأضاف «أحمد»، في مداخلة هاتفية له، ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري ويارا مجدي، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الشعب الفلسطيني في غزة يمر بأزمة إنسانية شديدة وتحديات غير مسبوقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وبالتالي فإرسال قافلة المساعدات والإغاثة يسير بالتوازي مع جهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار والعمل على التوصل لهدنة إنسانية جديدة، مشيرا إلى أن مصر تسعى لأن تكون الهدنة طويلة الأمد لحقن دماء الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم إسرائيل التي تحدث بحق أهل غزة وآخرها كانت جريمة دوار النابلسي.