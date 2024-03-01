تكريم ياسمين رئيس بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان الكاثوليكي للسينما

حصلت الفنانة ياسمين رئيس على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم «أنا لحبيبي» ضمن الأفلام المشاركة فى المهرجان المصري الكاثوليكى للسينما، والتى تسلمتها خلال حفل الختام والمقام حاليا فى قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، فى دورته الـ72 برئاسة الأب بطرس دانيال.

كما تم تكريم عدد كبير من الفنانين والتى شاركت أفلامهم ضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان الكاثوليكى، من بينهم أبطال فيلم 19 ب والذي حصد 7 جوائز.

وتنافس الفنانة ياسمين رئيس فى الموسم الرمضاني المقبل 2024 على شاشة قناة ON، من خلال مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال، والذي تدور أحداثه فى عالم من الخيال والتشويق ومستوحى أحداثه من أساطير ألف ليلة وليلة الشهيرة، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم نور اللبنانية، إسلام حافظ، جيهان الشماشرجى، تارا عماد وآخرين من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج اسلام خيري.