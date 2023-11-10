تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين رئيس بعد نقلها إلى المستشفى

سيطرت تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين رئيس، بين عدد من متابعي السوشيال ميديا، خصوصًا مع تواجدها في المستشفى، خلال الساعات القليلة الماضية، وظهورها على سرير المرض، وتضع «كانيولا» في يدها، وبدا عليها الإرهاق والتعب الشديد.

الحالة الصحية للفنانة ياسمين رئيس

كما سيطر الغموض على تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين رئيس، التي لم تعلن عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تمّر بها، أو الأسباب التي استدعت نقلها إلى إحدى المستشفيات، وإذا ما كان ما تمر به حالة طارئة أوخضوعها لعملية جراحية.

غموض حالتها الصحية

واكتفت ياسمين رئيس، بالإعلان عن حالتها الصحية وما تمر به من أزمة، من خلال نشر فيديو عبر خاصية ستوري ضمن حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وهى داخل المستشفى وتحاول بصعوبة فتح عينيها، دون أن تعلق بكلمة واحدة على هذا المقطع.

وفي محاولة منها لطمأنة جمهورها ومتابعيها، نشرت صورة عبر «إنستجرام» بعد نقلها إلى المستشفى، تعلن من خلالها تضامنها مع غزة في ظل ما يحدث فيها من قصف مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث زينتّ حروف اسمها بوضع الكوفية الفلسطينية بينها.