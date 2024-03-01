خريطة القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» خلال أسبوع.. الكشف والعلاج مجاني

تستعد مؤسسة «حياة كريمة» لإرسال عدة قوافل طبية تضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة في شتى أنحاء الجمهورية بهدف إجراء الكشف الطبي والعلاج المجاني للمواطنين، الأولى بالرعاية.

قوافل حياة كريمة المجانية

وكشفت حياة كريمة عن خريطة توزيع القوافل الطبية، للأسبوع الجاري، التي سيتم توزيعها على 11 قرية في 8 محافظات ضمن برنامج القوافل الطبية الشامل، موضحة أن الأنشطة تتم بالشراكة مع المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

أماكن القوافل الطبية

وتنتشر القوافل الطبية في الأماكن التالية:

ـ قرية أولاد سيف، مركز بلبيس، محافظة الشرقية، يوم 2 مارس.

ـ قرية شبراتنا، مركز بسيون، محافظة الغربية، يوم 2 مارس.

ـ قرية الفيوم الجديدة، مركز الفيوم، محافظة الفيوم، يوم 3 مارس.

ـ قرية فايد، مركز فايد، محافظة الإسماعيلية، يوم 4 مارس.

ـ مستشفى أنس ابن مالك، مركز حي فيصل، محافظة السويس، يوم 4 مارس.

ـ قرية ميت ميمون، مركز السنطة، محافظة الغربية، يوم 5 مارس.

ـ قرية أبو النمرس، مركز المنوات، محافظة الجيزة، يوم 5 مارس.

ـ مركز أهالينا 1، محافظة القاهرة، يوم 6 مارس.

ـ قرية النعناعية، مركز أشمون، محافظة المنوفية، يوم 7 مارس.

ـ قرية شبرا خلفون، مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية، يوم 7 مارس.

ـ الأسمرات، محافظة القاهرة، يوم 8 مارس.