«حياة كريمة» تطلق مبادرة «أنت الحياة» في قرية الزعفرانة بالبحر الأحمر

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق محطة جديدة من محطاتها متمثلة في مبادرة «أنت الحياة» في قرية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر.

قافلة طبية شاملة

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة، في بيان، أن الفعاليات تضمنت قافلة طبية شاملة، بالتعاون مع جامعة بنها وجامعة بنها الأهلية، مشيرة إلى أن القافلة قدمت خدمات طبية وورش عمل حرفية وحلقات توعوية لأطفال القرية.

تنظيم فاعليات ثقافية

وأضافت حياة كريمة، أنه جرى تنظيم فاعليات ثقافية من بينها ورش عمل المسرح بجانب التوعية النفسية ضمن مبادرة «اتكلم هنسمعك».