انطلاق قوافل طبية مجانية بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ بدءا من 28 يناير

أعلن محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي والإدارة العامة للشؤون الطبية بوزارة الشباب والرياضة، تطلق قافلة طبية مجانية في تخصصات عدة، بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، على مدار يومي 28 و29 يناير الجاري.

التخصصات الطبية للقوافل

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القافلة الطبية المجانية شملت تخصصات «عظام ورمد ونساء وأطفال وباطنة وتحاليل»، مؤكدًا أن الكشف وتوزيع العلاج مجانًا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

تفاصيل إطلاق القوافل الطبية

وأكد انطلاق أولى القوافل يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وذلك من داخل الاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، ويوم الإثنين الموافق 29 يناير 2024 من مدينة شرم الشيخ، بالمركز الدولي للتنمية الرياضية داخل الصالة المغطاة بحي النور، في تمام الساعة 10:00 صباحًا، ويتم بدء التسجيل للأسماء من الساعة 8:00 صباحًا، بالإضافة إلى أن الكشف سوف يكون بأسبقية الحضور.