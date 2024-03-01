«كنت بدعي ربنا».. كلمة مؤثرة لأنوشكا خلال المهرجان الكاثوليكي للسينما

كرم المهرجان المصري الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72 الفنانة أنوشكا، عن فيلم «وش في وش» كأفضل ممثلة «دور ثان»، حيث برعت في تقديم الزوجة المتسلطة خلال أحداث الفيلم.

وأعربت الفنانة أنوشكا عن سعادتها الكبيرة بالتكريم، خاصة أنه التكريم الثاني لها بعد تكريمها عن مسلسل جراند أوتيل، مشيرة خلال كلمتها بعد تكريمها بأنها كانت تدعو الله أن يرزقها تكريما جديدا، وثابرت في اختيار أدوار جديدة تلقى استحسان الجمهور وتحقق نجاح كبير مرة أخرى، ووجهت الشكر للأب بطرس دانيال رئيس المهرجان على دعمه للفن واختيار أعمال هادفة ومميزة، قائلة: «أنا قولت لنفسي لازم اتعب على حالي واشتغل أفضل علشان استحق التكريم مرة ثانية».

وشهد حفل ختام المركز الكاثوليكى عدد كبير من الفنانين من بينهم داليا مصطفي، ياسمين رئيس، سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، عبد الرحيم كمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، حنان مطاوع وآخرين.