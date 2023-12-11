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انتخابات المصريين بالداخل

أنوشكا: المشاركة في الانتخابات واجب وطني وتنظيم اللجان رائع

كتب:

محمد أيمن سالم - محمد عبد العزيز
09:08 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الفنانة أنوشكا

الفنانة أنوشكا

أدلت الفنانة أنوشكا بصوتها فى الانتخابات الرئاسية اليوم، في مدرسة القومية بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وأوضحت في حديثها مع الناخبين، أن التنظيم كان مميزا، والدخول إلى مقر لجنة التصويت لم يتجاوز الدقائق.

وتابعت: «النهارده شوفت قد أيه المواطن المصري حريص على المشاركة في الانتخابات، وأنه متمسك بحقه في التعبير عن رأيه.. المشاركة السياسية واجب علينا كلنا، ولازم ننزل نختار ونحدد مصيرنا».

والجدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت أمس الأحد، وتستمر صناديق الاقتراع في استقبال المواطنين على مدار 3 أيام، متواصلة لينتهي التصويت الثلاثاء.

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