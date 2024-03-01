إطلاق مسابقتين في الذكاء الاصطناعي وإعادة تدوير المخلفات بجامعة المنيا

أعلنت وحدة رعاية واكتشاف الموهوبين بكلية التربية جامعة المنيا عن تنظيم مسابقتين تستهدف الطلاب الموهوبين في مجالي الذكاء الاصطناعي وإعادة تدوير المخلفات.

استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأوضحت الوحدة أن المسابقة الأولى بعنوان: إعداد نموذج تطبيقي باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس، وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الطلاب على ابتكار حلول إبداعية لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وتشمل شروط المسابقة: أن يكون الطالب مسجلاً في أي من أقسام كلية التربية، وأن يتضمن المشروع نموذجًا تطبيقيًا يُظهر كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس، وأن يتم تقديم المشروع في شكل تقرير مكتوب وعرض تقديمي.

إعادة تدوير مخلفات البيئة

والمسابقة الثانية بعنوان «إعادة تدوير مخلفات البيئة»، وتهدف هذه المسابقة إلى نشر الوعي بأهمية إعادة تدوير المخلفات وتشجيع الطلاب على ابتكار أفكار إبداعية لإعادة استخدامها.

وذكرت الوحدة أنه يتم تسليم المشروعات بداية من 13 مارس 2024، حتى 20 مارس 2024، وسيتم عرض الأعمال المشاركة خلال المعرض البيئي في نهاية الفصل الدراسي الثاني، حيث تُعد هذه المسابقات مبادرة إيجابية من جامعة المنيا لدعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.