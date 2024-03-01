حملة مكبرة تسترد 10 أفدنة أراضي أملاك الدولة في المنيا

تمكنت الوحدات المحلية بملوي في المنيا، من استرداد 10 أفدنة و200 متر من أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي.

رصد حالة تعدي على مساحة 10 أفدنة

قاد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على 10 أفدنة، وتبين قيام المتعدين بعمل شبكة ري استعدادًا للاستحواذ على الأرض.

تم رفع وإزالة المخالفة والتحفظ على شبكة الري واللودر المستخدم في التعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروي تونا الجبل من التصدي وإزالة حالة تعدي على مساحة 200 متر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

استمرار الحملات بشكل مستمر

وأكد اللواء السايس، أن أجهزة محافظة المنيا لن تتهاون في التصدي لأي محاولة للتعدي على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذي وجه باستمرار الحملات بشكل مستمر والتصدي لكل من تسول له نفسه بالتعدي على حق من حقوق الدولة وعدم احترام القانون، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.