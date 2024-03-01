إحالة 49 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون عذر في المنيا

كشف المهندس عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، عن تحويل 49 موظفاً للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر، خلال جولة مفاجئة على الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان.

فحص دفتر الحضور والانصراف

قادت إكرام علي نائب رئيس مدينة المنيا، جولة مفاجئة على الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان لمتابعة سير العمل، وتم فحص دفتر الحضور والانصراف، وتبين غياب 49 موظفاً بدون عذر، وتم تحويل الموظفين للشئون القانونية للتحقيق.

تقديم أفضل الخدمات الضرورية للمواطنين

وشدد رئيس مركز ومدينة المنيا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الضرورية للمواطنين وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وشن الحملات لمتابعة الحالة العامة بالشوارع بشكل يومي.

كما قامت نائب رئيس المدينة بالمرور ومتابعة سير العمل بالمقلب الوسيط للمدينة والتأكد من نظافته وعدم تراكم المخلفات الصلبة والزراعية به حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وتحرص الوحدات المحلية في محافظة المنيا، على تطبيق الانضباط الإداري، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتُشدد على ضرورة الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بشن الحملات اليومية المستمرة لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.