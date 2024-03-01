تخصيص 20 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر في المنيا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، عن تخصيص 10 ملايين جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر للسيدات والرجال و10 ملايين جنيه لمشروعات دعم المرأة المعيلة بالمنيا، فضلا عن تمويل إقامة مصنعين للملابس والصلصة لخدمة أهالي القرى، وتحمل المصروفات الدراسية المتأخرة لطلبة المدارس والجامعات بعد حصرها، والمساهمة مع المحافظة في دعم تقديم إفطار في شهر رمضان بقيمة 2 مليون جنيه لخدمة أهالي المنيا، بالإضافة إلى مساعدة ذوي الإعاقة في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

تحسين سبل العيش والتغذية

وأشارت في تقرير لها، إلى أن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين النساء الريفيات بالقرى المستهدفة بمحافظة المنيا والذي تم تنفيذه تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري، نجح في تمكين الأسر من إنشاء شبكة من الاتصالات بين القرى المستهدفة والمنظمات المجتمعية وسلسلة محلات السوبر ماركت، ومختلف شركات صناعة الأغذية في المنيا لتسويق منتجاتها.

وأكدت، أنه عزز معرفة 230 أسرة بتجهيز الأغذية وتخزينها، فضلا عن إدارة الأعمال والتسويق، وتحسين قدرتها على توليد الدخل وتحسين الوعي التغذوي لما يزيد على 2212 أسرة، كذلك المساهمة في التمكين الاقتصادي للمزارعات الإناث وتحدي القوالب النمطية للتمييز، والتي قيدت مشاركة المرأة في الأنشطة المدرة للدخل خارج منازلها وملكيتها للأعمال التجارية.

إنشاء 40 مدرسة حقلية لتعزيز الممارسات

كما قام المشروع بإنشاء 40 مدرسة حقلية لتعزيز الممارسات الزراعية و20 صوبة زراعية للاستخدام المشترك، استفادت منها 300 أسرة من مدارس المزارعين الحقلية التي تمكنت من تطبيق تقنيات زراعة البيوت المحمية وإنشاء عشرة مطابخ مجتمعية ريفية في قرى المشروع العشر وتجهيزها بالمعدات والأواني والحاويات اللازمة وتم تنفيذ 20 حملة توعية غذائية معظمها في المطابخ المجتمعية لتثقيف المشاركين حول أهمية الطعام المغذي وعادات الأكل الصحية.