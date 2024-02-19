كيفية الحصول على وظيفة للمعاقين.. سجل على موقع وزارة العمل

يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من التحديات في الحصول على وظيفة، بسبب بعض المفاهيم الخاطئة حول قدراتهم، وبعض الصعوبات التي قد يواجهونها في أداء مهامهم الوظيفية، ولذا تخصص وزارة القوى العاملة نسبة 5% من الوظائف لهم، ولذا نوضح في السطور التالية كيفية الحصول على وظيفة للمعاقين عن طريق وزارة العمل، وفقا لبيان سابق للوزارة.

كيفية الحصول على وظيفة للمعاقين

وعن كيفية الحصول على وظيفة للمعاقين فإنّ الأمر يتطلب التسجيل على موقع وزارة العمل من هــنــــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على «تسجيل راغبى العمل».

- اختيار «التسجيل لأول مرة».

- قم بملء البيانات المطلوب استيفائها بالخانات المخصصة في النموذج.

- املأ بيانات المؤهل الدراسي والخبرات والمهارات، والدورات التدريبية.

- املأ البيانات المُخصصة في الاختيار الخامس بعنوان «ذوي الاحتياجات الخاصة».

- ثم اضغط «حفظ».

- يمكنك بعد ذلك متابعة حسابك على موقع النقابة، وإن كان هناك فرص عمل تناسب ما قمت بتسجيله من بيانات أم لا.

كيف تؤهل نفسك للحصول على وظيفة مناسبة؟

هناك العديد من الخطوات التي يمكن أن يتخذها الأشخاص ذوو الإعاقة لزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مناسبة لقدراتهم، ومنها:

الحصول على الأوراق اللازمة

أول خطوة مهمة للحصول على وظيفة هي الحصول على الأوراق اللازمة، والتي تشمل شهادة الإعاقة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة التضامن الاجتماعي، كما يمكن الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تمنح للشخص ذوي الإعاقة، تخفيضات وخدمات معينة، بما في ذلك تسهيلات في الحصول على وظيفة.

التدريب على المهارات اللازمة

يمكن أن يساعد التدريب على المهارات اللازمة الأشخاص ذوي الإعاقة في زيادة فرصهم في الحصول على وظيفة، يمكن الحصول على هذا التدريب من خلال المؤسسات الحكومية أو الخاصة، أو من خلال الدورات التدريبية المتاحة عبر الإنترنت.

المشاركة في المعارض والفعاليات الخاصة بتشغيل المعاقين

تنظم العديد من الجهات الحكومية والخاصة معارض وفعاليات خاصة بتشغيل المعاقين، والتي توفر فرصًا للتواصل بين أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من هذه المعارض والفعاليات للتعرف على فرص العمل المتاحة، وتقديم سيرهم الذاتية.

التواصل مع أصحاب الأعمال مباشرة

يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التواصل مع أصحاب الأعمال مباشرة للتعرف على فرص العمل المتاحة، ويمكن القيام بذلك عن طريق البحث عن أصحاب الأعمال على الإنترنت، أو عن طريق الاشتراك في مجموعات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بتشغيل المعاقين.

بناء شبكة علاقات مهنية

إن بناء شبكة علاقات مهنية من خلال المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والفعاليات الخاصة بأصحاب الأعمال، يمكن أن يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في التعرف على أصحاب الأعمال، ومعرفة المزيد عن فرص العمل المتاحة.

الاستعداد للمقابلة الشخصية

تعد المقابلة الشخصية من أهم الخطوات في الحصول على وظيفة؛ ولذا يجب الاستعداد لها جيدًا، وذلك من خلال التدريب على الإجابة على الأسئلة الشائعة، ومعرفة المزيد عن الشركة التي يتقدمون إليها.

الثقة بالنفس

تعد الثقة بالنفس من أهم العوامل التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على وظيفة، ولذا يجب عليهم أن يؤمنوا بقدراتهم، وأن يبرزوا نقاط قوتهم في مقابلة العمل.

الصبر

قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على وظيفة، لذلك يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة التحلي بالصبر، وعدم اليأس، يمكنهم الاستمرار في السعي للحصول على وظيفة، ومحاولة الاستفادة من كل الفرص المتاحة.

ما الجهات الحكومية التي تقدم الدعم لذوي الإعاقة؟

تقدم العديد من الجهات الحكومية الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على وظيفة، ومنها:

- وزارة التضامن الاجتماعي

- وزارة القوى العاملة

- صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية

- يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التواصل مع هذه الجهات للحصول على الدعم والمساعدة في الحصول على وظيفة.

ويمكن لذوي الإعاقة الحصول على وظيفة، ولكن بعد اتخاذ الخطوات اللازمة والاستعداد الجيد، والإيمان بقدراتهم، وعدم اليأس، والاستمرار في السعي للحصول على الوظيفة التي ينشدونها.