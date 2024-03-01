الإعلامي ممدوح موسى يكشف معاناة حلمي بكر في أيامه الأخيرة

كشف الإعلامي ممدوح موسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن المعاناة التي عاشها الملحن حلمي بكر في أيامه الأخيرة، قبل تدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى.

وكتب ممدوح موسي قائلا: البقاء لله في صديقي وجاري الفنان حلمي بكر عشت معه 8 سنوات ملازم شقته في المهندسين، وكان دايما يجلس معي ونتغدى معا ونتعشى معا، كان طيب القلب على قد ما الناس شايفاه قاسي في كلامه في التلفزيون.

وأضاف: مات حلمي بكر عندما خرج من شقته اللي عاش فيها عمره كله، واتبهدل في آخر أيامه من ناس بتحب الشهرة لم يراعوا ربنا فيه.. الله يرحمك ياصديقي في الجنة ان شالله أريح ليك من كل اللي كانوا حواليك.

وفاة حلمي بكر

وأعلنت نادية مصطفى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الملحن حلمي بكر قائلة: «لا إله الا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، البقاء لله، الأستاذ حلمي انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه وإخواته وكل محبيه المخلصين».