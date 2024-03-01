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دراما المتحدة

موعد ومكان عزاء الموسيقار حلمي بكر

كتب:

أحمد شعراني
10:11 م | الجمعة 01 مارس 2024
حلمي بكر

حلمي بكر

حددت أسرة حلمي بكر الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت سماح القرشي زوجة حلمي بكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عزاء حلمي بكر سيكون يوم الأحد المُقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية بالشيخ زايد.

وأضافت أن موعد الجنازة لم يحدد بعد، وهي حاليًا في انتظار قدوم أخوته من القاهرة ليتم تحديد باقي التفاصيل الخاصة بالدفن والجنازة.

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