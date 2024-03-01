موعد ومكان عزاء الموسيقار حلمي بكر

حددت أسرة حلمي بكر الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، موعد ومكان عزاء الموسيقار الراحل، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت سماح القرشي زوجة حلمي بكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عزاء حلمي بكر سيكون يوم الأحد المُقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية بالشيخ زايد.

وأضافت أن موعد الجنازة لم يحدد بعد، وهي حاليًا في انتظار قدوم أخوته من القاهرة ليتم تحديد باقي التفاصيل الخاصة بالدفن والجنازة.