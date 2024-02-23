جامعة عين شمس تحصد المركز الرابع في التصنيف العربي الأول للجامعات

كرم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، لحصد المركز الرابع في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات الذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية

تكريم رئيس جامعة عين شمس

أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن سعادته بهذا التكريم ، مقدما الشكر لكافة منسوبي الجامعة علي الجهد المبذول للارتقاء بالجامعة في كافة المناحي، وعبر عن فخره بالإنجازات التى حققتها جامعة عين شمس في ملف التصنيفات الدولية، حيث تشمل هذه التصنيفات مجموعة متنوعة من المؤشرات والمعايير التي تقيم جودة التعليم والبحث والتأثير العلمي للجامعة على مستوى العالم وغيرها من المعايير ، كما أكد أن احتلال جامعة عين شمس مكانة متقدمة في تلك التصنيفات يعكس تفوقها في المجالات الأكاديمية والابتكارية والتميز في مجالات متعددة، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على الصعيدين المحلي والعالمي.

أضاف: «ملتزمون بتقديم تعليم متميز وبناء علاقات دولية قوية لتعزيز مكانتنا كمؤسسة تعليمية عالمية».

التصنيف العربي للجامعات

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2023، الصادر عن اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» واتحاد مجالس البحث العلمي العربي، خلال افتتاح الدورة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، شارك بالتصنيف 208 جامعات عربية لهذا العام.

شمل التصنيف مؤشر التعليم والتعلم، مؤشر البحث العلمي، مؤشر الابداع والابتكار ومؤشر المشاركة.

جاء ذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والدكتور محمد مصطفى كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة وممثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عبد المجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي، والدكتور على شمس الدين رئيس الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب ولفيف من قيادات التعليم العالي وعددٍ كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.