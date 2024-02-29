جامعة عين شمس تنظم لقاء ترحيبيا بأطباء الامتياز الجدد دفعة 2023

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس، لقاء ترحيبيا بأطباء الامتياز الجدد دفعة 2023، استكمالا لدور الجامعة في رعاية الأطباء وتوفير مصدر للتعليم الطبي المتميز، والتركيز على الجانب العملي أكثر من الجوانب النظرية لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

استهلت اللقاء الدكتور رانيا صلاح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بتهنئة الخريجين وأوضحت لهم أهمية الاستمرار في التعلم واكتساب المهارات والخبرات المختلفة.

وألقت الدكتور هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمة ترحيب بالخريجين مع تشجيعهم على بذل الجهد، للاستفادة من التدريب في سنة الامتياز.

وهنأ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات، الخريجين وشجعهم على الالتزام بالعمل والإخلاص فيه، موضحا أن المستشفيات تفتح أيديها لهم مرحبةً بهم ليقضوا فترة التدريب بأقصى استفادة.

فرصة للأطباء لاكتساب المهارات العلمية

وأوضح الدكتور مصطفى هدهد، أستاذ طب الأطفال ومستشار العميد للتدريب، وعميد كلية الطب جامعة 6 أكتوبر سابقا، أن فترة تدريب الامتياز هي فرصة للأطباء لاكتساب المهارات العلمية والخبرات المختلفة، والتي تؤهلهم ليكونوا أطباء أكفاء، وأوصاهم بضرورة اتباع أخلاقيات المهنة في التعامل مع المرضى والاستفادة من التدريب العملي وضروة الالتزام بآداب المهنة.

وحث الدكتور محمد نظمي، مدير عام الشئون الفنية بالمستشفيات، الخريجين على الاستمرار في اكتساب المهارات، موضحا لهم أن مكتب الشئون الفنية على تواصل معهم، للرد على استفساراتهم ولضمان تدريبهم واستفادتهم.

وقدم عدد من أطباء امتياز عين شمس خريجي دفعة 2022 النصائح للخريجين الجدد بشأن سنة الامتياز، مع إيضاح أهمية سنة التدريب لهم وكيفية الاستفادة القصوى من التدريب.