قيادي بحركة «فتح»: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه مهما بلغت جرائم إسرائيل

أكد ياسر أبوسيدو القيادي بحركة «فتح»، أن الشعب الفلسطيني، في الحرب الحالية، يواجهون نوعا غير عادي من البشر، قلوبهم حجر، لا يحملون أي صفات إنسانية، والإسرائيليون قتلة منذ نوعومه أظفارهم.

145 يوما من الحرب على غزة

وشدد خلال مداخلة عبر الإنترنت مع خالد عاشور، ببرنامج «من غزة هنا فلسطين»، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن عدد المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الـ145 يوم حرب، وصلت إلى عدد عدد غير مسبوق، موضحًا أن النازيين لم يصلوا في جرائمهم إلى حد قتل الأطفال وسط حملة تجويع غير مسبوقة.

الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه

ووجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «لماذا لا يدرك نتيناهو أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه؟»، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيصل إلى النصر، موضحًا أنه لا بد أن يكون هناك حذر في التعامل مع العدو الإسرائيلي.