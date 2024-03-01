فريق المهاجرين الفلسطينيين يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري التشيلي

يستضيف نادي المهاجرين الفلسطينيين «ديبورتيفو بالستينو»، نظيره يونيفرسيداد كاتوليكا، مساء غد السبت، على ملعب «كيستيرنا»، في الأسبوع الثالث من الدوري التشيلي لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة.

ويحتل «ديبورتيفو بالستينو»، الذي أسسه مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين في علم 1920، المركز الخامس في بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم، برصيد 3 نقاط، من خوض مباراة واحدة، وأحرز لاعبو الفريق 5 أهداف.

فوز عريض لـ«بالستينو»في الدوري التشيلي

وفي أولى مباريات فريق المهاجرين الفلسطينييين «ديبورتيفو بالستينو»، في بطولة الدوري التشيلي لكرة القدم، حقق فوزا عريضا على كوبريلوا، بخماسية نظيفة، على ملعب «كيستيرنا».

ويعيش نادي «ديبورتيفو بالستينو»، أفضل حالاته، أثر صعوده للدور الثالث في الأدوار التمهيدية لبطولة كوبا ليبرتادوريس، لمواجهة ناسيونال أسونسيون البارجوياني، عقب فوزره على بورتوجيزا الفنزويلي في الدور الثاني، بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2.

وتنطلق مباراة الذهاب بين بالستينو وناسيونال أسونسيون، على ملعب «أرسينيو إيريكو» في باراجواي في 6 مارس المقبل، على ملعب، بينما تقام مباراة العودة وفي 13 من الشهر نفسه، يقام الإياب على ملعب «كيستيرنا» في تشيلي.