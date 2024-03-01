إنتر ميامي بقيادة ميسي يبحث عن تحقيق انتصار ثان في الدوري الأمريكي

يستضيف إنتر ميامي الأمريكي، المحترف في صفوفه النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني، لويس سواريز، فريق أورلاندو سيتي، على ملعب تشيس «درايف بينك سابقا» في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، وتنطلق المباراة غدا السبت، الساعة الحادية عشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

إنتر ميامي بقيادة ميسي يتصدر الدوري الأمريكي

ويتصدر إنتر ميامي، بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة وتعادل في لقاء، فيما يحتل أورلاندو سيتي المركز الـ19 بنقطة واحدة من خوض لقاء وحيد مع مونتريال حقق فيه التعادل السلبي على ملعب إنتر أند كو «إكسبلوريا».

وفي الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، أنقذ ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني المخضرم، قائد فريق إنترميامي، ناديه من خسارة أمام لوس أنجلوس جالاكسي، بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، في المبارة التي جمعت بين الفريقين على ملعب«ديجنيتي هيلث سبورت»، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ميسي ولويس سواريرز، استهل الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS موسم 2024، بالفوز في الأسبوع الأول من المسابقة على ريال سالت ليك بهدفين نظيفين، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب تشيس «درايف بينك سابقا»، وأحرز هدفي اللقاء روبرت تايلور ودييجو جوميز.