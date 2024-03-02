وكالة البلح في المحلة.. بورصة بيع التمور بالوجه البحري منذ 75 عاما

على مدار 75 عاما كانت مقصدا للمواطنين بمدينة المحلة والقرى المجاورة بصفة خاصة، والتجار من مختلف محافظات الجمهورية بصفة عامة، من أجل شراء وبيع مستلزمات شهر رمضان الكريم من تمور وبلح.

«أقدم وكالة لبيع البلح والتمور في محافظات وسط وشمال الدلتا وقبلة المواطنين والتجار»، بتلك الكلمات تحدث لـ«الوطن» مصطفى شداد، مسؤول وكالة المحلة، مضيفا أنها أقدم وكالة في الدلتا يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1948، وهي المقصد الأول للأسر والعائلات لشراء مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر من تمور وبلح.

وأشار إلى أن الوكالة بورصة بيع التمور والبلح في محافظات الوجه البحري، وشهدت أعمال تطوير خلال 75 عاما، وأن الوكالة يأتي إليها تجار التمور من مختلف محافظات الصعيد من أجل بيع محاصيل التمور والبلح بمختلف أنواعها إلى المواطنين وتجار التجزئة في محافظات الوجه البحري.

استعدادات شهر رمضان

وأشار سامح عاشور، مسؤول بالوكالة، إلى أن الوكالة توفر جميع مستلزمات شهر رمضان، وما يحتاجه من متطلبات للمواطنين: «الوكالة بها جميع أنواع البيع سواء الجملة والتجزئة، وسعر المنتجات بها اقل أسعار في محافظات الوجه البحري».

وأوضح أن استعدادات الوكالة لاستقبال شهر رمضان المبارك تبدأ من شهر رجب بالعمل علي تجهيز المكان واستقبال التجار والعارضين، الذين يتوافدون من مختلف محافظات الوجه القبلي وعرض منتجاتهم، ومع دخول شهر شعبان تشهد الوكالة توافد المواطنين وتجار التجزئة لشراء ما يلزمهم من مواد غذائية خاصة بالشهر الكريم.

تنوع المنتجات

وقالت نادية عبد الوهاب، ربة منزل، إن السبب وراء حرصها على شراء ما تحتاجه من بلح وتمور خاصة بشهر رمضان، من وكالة البلح بالمحلة، يعود إلى أن أسعار البلح والتمور داخل الوكالة أقل بنسبة 20 ‎%‎ مقارنة بالأسعار في المحلات وتجار التجزئة، إلى جانب أن جميع أنواع البلح والتمور متوفرة داخل الوكالة، ما يوفر لها وغيرها من ربات البيوت اختيار افضل الأنواع التي تناسبها وبأسعار أقل.