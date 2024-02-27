محافظ القاهرة يفتتح معرض التمور بتخفيضات تصل إلى 30% الخميس المقبل

يفتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مساء الخميس المقبل، معرض «خيرات رمضان» و«مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور» بحديقة الحرية ضمن استعدادات العاصمة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

معرض خيرات رمضان

وأشار محافظ القاهرة إلى أنَّ معرض «خيرات رمضان» يأتي في إطار جهود الدولة المكثفة في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مؤكّدًا أنَّ المعرض سيشهد تخفيضات كبيرة على جميع السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% إلى 30% ويشارك به أكثر من 100 عارض.

مهرجان التمور

وأشار محافظ القاهرة إلى أنَّ مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها ويهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة أيادي مصر، ويضم كل أنواع التمور من محافظات مصر التي تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر والأردن.

كما سيقام على هامش المهرجان محاضرات وورش عمل عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة في مجال صناعة التمور وتسويقها.

وأكّد محافظ القاهرة أنَّ المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى توافر جميع السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات.