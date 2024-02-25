انطلاق مهرجان التمور في حديقة الحرية بالزمالك الأربعاء المقبل

ينطلق، الأربعاء المقبل، مهرجان القاهرة الدولي للتمور في نسخته الرابعة، بحديقة الحرية بالزمالك، والذي يتم تنظيمه مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، حيث تعد التمور مكونا رئيسيا على المائدة خلال وقت الإفطار.

وقال الدكتور محمود حسن رئيس مهرجان التمور، إن اللجنة التنسيقية للمهرجان انتهت من وضع الترتيبات النهائية لانطلاق فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان، الذي سينطلق صباح الأربعاء، ويستمر حتى الخامس من مارس المقبل.

تنظيم مؤتمر علمي عن صناعة وإنتاج التمور

وأضاف «حسن»، أن المهرجان يُنظم بالتعاون مع الاتحاد العربي للتمور، والذي يعتبر شريكاً رئيسياً في تنظيم المهرجان، حيث تم الاتفاق على وضع عدد من الأفكار الجديدة لتنظيمها خلال الفعاليات، وعلى رأسها تنظيم مؤتمر علمي يوم الخميس المقبل يشرف عليه المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية والاتحاد العربي للتمور.

ولفت إلى أن مهرجان هذا العام يكتسب طابعاً عربياً متميزاً، حيث من المنتظر مشاركة العديد من شركات إنتاج التمور من عدة دول عربية على رأسها ليبيا والمملكة العربية السعودية والأردن وسوريا والسودان واليمن.

وأشار إلى أن المؤتمر ينظم بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، حيث تم الاتفاق مع محافظ الوادي الجديد على حجز أجنحة مميزة للعارضين من محافظة الوادي، التي تعد أعلى المحافظات إنتاجاً للتمور في مصر.

عنوان مهرجان التمور

ولفت إلى أن مهرجان العام يعقد بحديقة الحرية بالجزيرة، والتي تقع بحي الزمالك بالقاهرة، وبلغ عدد العارضين حتى الآن 100 عارض، حيث يوفر المعرض احتياجات الأسرة المصرية من التمور الذي ستعرض بجميع أنواعها الجاف والنصف جاف والطري، وستكون تمور الدول العربية المشاركة مفاجأة للعارضين.