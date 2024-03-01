انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع عيار 21

شهدت الأسواق ومحلات الصاغة انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال ختام التعاملات المسائية بنحو 100 جنيه مقارنة بأسعار ختام التعاملات أمس، بالتزامن مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2870 جنيها، للشراء دون مصنعية.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الذهب المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 3280 جنيهًا للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 2870 جنيها للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، 2460 جنيها للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر عند 1918 جنيها للشراء، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 22960 جنيها للشراء، كما سجّل سعر الأوقية الذهبية نحو 2086 دولار للشراء.