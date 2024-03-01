سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 1-3-2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1-3-2024، نحو 2920 جنيهًا بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب منذ قليل، وتراجع سعر جرام عيار 21 إلى أقل من 3000 جنيه قبل أيام للمرة الأولى منذ قرابة 6 أشهر محققًا انخفاضًا أكثر من 1500 جنيه بعد أو وصل إلى 4400 جنيه.

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-3-2024 في مصر عيار 21 وباقي الأعيرة في الصاغة ويضاف إليها سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3337 جنيهًا خلال منتصف التعاملات يُضاف إليها المصنعية والضريبة.

سعر الجرام عيار 21

أعلنت الشعبة العامة للذهب سعر جرام الذهب عيار 21 بـ2920 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 2502 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14 نحو 1952 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.