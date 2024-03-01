بعد الهبوط الكبير.. هل الاستثمار في الجنيه الذهب ما زال مربحا؟

وصل سعر الجنيه الذهب لأدنى مستوى له منذ 6 أشهر، إذ سجل نحو 23 ألفًا و760 جنيهًا في آخر تحديث للشعبة العامة للذهب، محققًا أكبر نسبة تراجع تجاوزت 9 آلاف جنيه في الجنيه الواحد والذي يزن 8 جرامات من الذهب عيار 21.

الاستثمار في الجنيه الذهب

السؤال الذي يجري تداوله على ألسنة عدد كبير من المواطنين هل الاستثمار في الجنيه الذهب يكون مربحًا بعد التراجع الكبير؟ ونستعرض في السطور التالية الإجابة بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية.

وقال «البنا» إن الدولة سارعت إلى حل أزمة النقد الأجنبي أي عملية المضاربة في الدولار بالسوق السوداء، وخسر الدولار ثلث قيمته بعد الإعلان عن الاستثمارات الكبرى في رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، ما أسهم في عملية التراجع الكبير في سوق الذهب إلى أدنى مستوى له، وبالتالي فإن عملية الاستثمار في الجنيه الذهب لم تعد مجدية والأفضل منها شهادات البنوك.

«الوطن» ترصد أسعار الذهب في مصر خاصة جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة في الصاغة، ويضاف إليها سعر المصنعية والضريبة وفق آخر تحديث من الشعبة العامة للذهب وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات المسائية 3394 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

كما تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بالنسبة للذهب عيار 21 ووصل إلى 2970 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم عند 2542 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل عيار 14 نحو 1985 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.